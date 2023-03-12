Італійська холоднокровність: Вірер оформила "золотий" дубль у мас-старті в Естерсунді
Ось і підійшов до закінчення жіночий мас-старт на восьмому етапі Кубка світу-2022/2023 з біатлону у шведському Естерсунді. Італійка Доротея Вірер святкувала другу перемогу поспіль.
На жаль, у жіночій гонці з масовим стартом не було українських біатлоністок. Жодна з українок так і не відібралась, тому українським прихильникам потрібно було уболівати за представниць інших країн, пише 24 канал.
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Так вийшло, що боротьба точилась між представницями Італії та Франції.
Доротея Вірер та Лу Жанмонно в унісон пройшли усі чотири стрільби на відмінно – 10 із 10-ти. Натомість інша француженка Жюлья Сімон одного разу схибила на останній стрільбі. Цей постріл став для неї фатальним.
Вірер впевнено контролювала ситуацію на останньому колі та оформила "золотий" дубль в Естерсунді. До "золота" в "індивідуалці" Доротея додала ще й перемогу у мас-старті.
Жанмонно та Сімон, яка є лідеркою загального заліку, посіли другу та третю сходинки відповідно. Відставання Вірер до Сімон скоротилось до 144 очок перед останнім етапом Кубка світу, який прийме норвезький Холменколлені (16 – 19 березня).
Результати жіночого мас-старту
1. Доротея Вірер (Італія, 0+0+0+0) 31:58,5
2. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+0) +6,3
3. Жюлья Сімон (Франція, 0+0+0+1) +11,1