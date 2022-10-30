Зірки Динамо та Шахтаря не змогли завадити: Фламенго виграв Кубок Лібертадорес

В Південній Америці визначилася найкраща футбольна команда - Фламенго виграв Кубок Лідертадорес 2022.

У фіналі Кубка Лібертадорес зійшлися дві бразильські команди Фламенго та Атлетіко Паранаенсе. А сама гра відбулася на "Естадіо Банко Пічінча" в еквадорському Гуаякілі.

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Відзначимо, шо за Атлетіко висапує півзахисник Вітінью, права на якого і досі належать київському Динамо. Окрім того, в складі клубу з Куритиби також виступає Вітор Буено, що теж свого часу виступав за Динамо. А також Фернандіньо, що був легендою Шахтаря та Манчестер Сіті. Ще одним гравцем "ураганів" є Марлос – колишній гравець збірної України, що виступав за Металіст та Шахтар. Але він не потрапив до заявки на цей матч.

Все найважливіше матчі сталося наприкінці першого тайму. Споачтку на 43-й хвилині другу жовту картку в матчі отримав захисник Педру Енріке, який залишив Атлетіко в меншості.

А вже на четвертій компенсованій хвилині до першого тайму Габріель Барбоза (або ж Габі) забив єдиний гол в матчі. Після прострілу з правого флангу він випередив суперників та в дотик відправив м'яч у порожній кут воріт. Повтор зафіксував, що офсайду в цьому моменті не було.

У другому таймі гравці Атлетіко майже не мали шансів зрівняти рахунок.

Фламенго – Атлетіко Паранаенсе 1:0

Гол: Габі, 45+4

Вилучення: Педру Енріке, 43

Фламенго переміг та втретє у своїй історії завоював Кубок Лібертадорес. До цього команда перемагала у 1981 та 2019 роках. У 2021 році Фламенго програв у фіналі Палмейрасу, який тоді двічі поспіль виграв турнір.

Відеоогляд матчу Фламенго – Атлетіко