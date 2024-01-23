Зірки футболу поїдуть на турнір у Москву: один із них грав у матчі Шевченка на підтримку України

Чимало футбольних знаменитостей вирішили заплющити очі на війну в Україні та поїхати порозважати росіян. Серед них знайшлось місце і Вільяму Галласу.

З початком повномасштабної війни в Україні світовий спорт став відсторонюватися від Росії. Особливо санкції торкнулися футболу, де клуби та збірні країни-агресорки відсторонили від змагань.

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Втім знаходиться чимало відомих особистостей, які не бачать проблеми у підіграванні інтересам росіян. З 2022 року в Москві пройшло кілька товариських турнірів, на які приїжджали знамениті ексфутболісти.

Тепер же в середині лютого у столиці країни-терористки пройде черговий так званий "Кубок легенд". Участь у ньому підтвердили віцечемпіони світу-2006 Флоран Малуда та Вільям Галлас, чемпіон Європи-2016 Рікарду Куарежа та переможець Євро-2004 Георгіос Карагуніс.

Крім них, до Москви поїдуть Нуну Гомеш, Майкон, Александр Глєб та Еммануель Ебуе. Окрім збірної світу, в цьому змаганні візьмуть участь команди місцевого чемпіонату Зєніт, ЦСКА, Дінамо, Спартак та Локомотів.

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До слова, ще в серпні 2023 року Вільям Галлас грав у благодійному матчі на підтримку України. Зустріч Game4Ukraine була організована Андрієм Шевченком та Олександром Зінченком у Лондоні. Саме у команді першого француз і виходив на поле.