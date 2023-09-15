Поклали фаворита на лопатки: збірна України з тенісу пробилася в плей-оф Кубка Девіса

В Грузії визначився переможець матчевої зустрічі Україна – Колумбія Першої світової групи Кубка Девіса. Попри статус андердога, українці здобули вольову перемогу над титулованим суперником.

Україна – Колумбія 3:2

Перший ігровий день командного турніру завершився внічию 1:1. Переможець матчевого протистояння повинен був визначитися за підсумком поєдинків 15 вересня, повідомляє 24 Канал.

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Ілля Бєлобородько / В'ячеслав Бєлінський (Україна) – Хуан Себастьян Кабаль / Роберт Фарах (Колумбія) 0:2 (2:6, 4:6)

Результат першого поєдинку ігрового дня не додав оптимізму нашій команді. В'ячеслав Бєлінський та Ілля Бєлобородько програли свій парний матч колумбійцям. Суперникам залишалося здобути ще одну перемогу, щоб отримати путівку в плей-оф фінального турніру. Проте українці були іншої думки.

Олексій Крутих (Україна) – Даніель Елаї Галан (Колумбія) 2:1 (3:6, 6:0, 6:3)

Наступним на корт вийшов Олексій Крутих, якому протистояв 88-й номер ATP Даніель Елаї Галан. Друга ракетка України поступився супернику в першому сеті. Проте зумів здійснити камбек та впевнено переміг за підсумком двох партій – 6:0 та 6:3.

Владислав Орлов (Україна) – Ніколас Мехія (Колумбія) 2:1 (5:7, 6:4, 7:6 (4))

У вирішальному п'ятому матчі Владислав Орлов зумів дотиснути Ніколаса Мехію та вирвати перемогу – 2:1.

Таким чином, збірна України, яка у світовому рейтингу посідає 36-те місце зуміла перемогти Колумбію, яка йде 19-ю. Завдяки цьому результату наша команда вп'яте спробує пробитися до Фіналу Кубка Девіса. Востаннє "синьо-жовті" боролися в плей-оф в сезоні-2016, коли поступилися Японії (0:5).

Свій наступний матч збірна України з тенісу проведе у 2024 році. Точна дата стане відома пізніше.