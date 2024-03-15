Повернення Світоліної та Цуренко: Україна у зірковому складі зіграє матч Кубка Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу визначилася зі складом на кваліфікаційний матч Кубка Біллі Джин Кінг з Румунією. Українських уболівальників очікує приємний сюрприз.

Українська збірна у наступному місяці боротиметься за вихід у фінал Кубка Біллі Джин Кінг. Нашим дівчатам протистоятимуть тенісистки збірної Румунії.

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Найсильнішим складом проти Румунії

Тим часом стала відома заявка збірної України та Румунії на кваліфікаційний матч, який відбудеться 12-13 квітня на ґрунтовому корті в Амелія Айленд (США).

До складу "синьо-жовтих" повернуться дві зіркові тенісистки: Еліна Світоліна та Леся Цуренко.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (17-та позиція в одиночному рейтингу)

Леся Цуренко (37)

Людмила Кіченок (20-та позиція в парному рейтингу)

Юлія Стародубцева (129)

Надія Кіченок (53)

Капітан – Михайло Філіма

Склад збірної Румунії

Ана Богдан (65)

Жаклін Адіна (82)

Анка Алексія Тодоні (227)

Мара Гає (1048)

Симона Халеп (58 – заморожений)

Капітан – Хорія-Влад Текау

Зазначимо, що Еліна Світоліна востаннє виступала у складі національної команди у квітні 2021 року, а Леся Цуренко – у лютому 2020 року. Натомість Юлія Стародубцева дебютує у головній команді країни.