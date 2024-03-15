Повернення Світоліної та Цуренко: Україна у зірковому складі зіграє матч Кубка Біллі Джин Кінг
Джерело:Федерація тенісу України
Жіноча збірна України з тенісу визначилася зі складом на кваліфікаційний матч Кубка Біллі Джин Кінг з Румунією. Українських уболівальників очікує приємний сюрприз.
Українська збірна у наступному місяці боротиметься за вихід у фінал Кубка Біллі Джин Кінг. Нашим дівчатам протистоятимуть тенісистки збірної Румунії.
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Найсильнішим складом проти Румунії
Тим часом стала відома заявка збірної України та Румунії на кваліфікаційний матч, який відбудеться 12-13 квітня на ґрунтовому корті в Амелія Айленд (США).
До складу "синьо-жовтих" повернуться дві зіркові тенісистки: Еліна Світоліна та Леся Цуренко.
Склад збірної України
- Еліна Світоліна (17-та позиція в одиночному рейтингу)
- Леся Цуренко (37)
- Людмила Кіченок (20-та позиція в парному рейтингу)
- Юлія Стародубцева (129)
- Надія Кіченок (53)
- Капітан – Михайло Філіма
Склад збірної Румунії
- Ана Богдан (65)
- Жаклін Адіна (82)
- Анка Алексія Тодоні (227)
- Мара Гає (1048)
- Симона Халеп (58 – заморожений)
- Капітан – Хорія-Влад Текау
Зазначимо, що Еліна Світоліна востаннє виступала у складі національної команди у квітні 2021 року, а Леся Цуренко – у лютому 2020 року. Натомість Юлія Стародубцева дебютує у головній команді країни.Варте уваги. Нагадаємо, що у листопаді 2023 року збірна України обіграла Нідерланди в рамках плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг. Тоді нашу команду представляли Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок та Надія Кіченок.