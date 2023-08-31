Визнання ціною травми: Миколенко потрапив у символічну збірну 1/32 фіналу Кубка ліги

Захисник Евертона Віталій Миколенко вперше в сезоні з'явився на полі в матчі 1/32 фіналу Кубка англійської ліги проти Донкастера. Експерти оцінили внесок українця в перемогу "ірисок".

30 серпня відбувся матч розіграшу 1/32 фіналу Кубка ліги, в якому зустрічалися представник 4-го дивізіону Англії Донкастер та ліверпульський Евертон. Команда Миколенка з труднощами, але зуміла пройти суперника, вигравши з рахунком 2:1.

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Миколенко серед найкращих

Український захисник "ірисок" відіграв 75 хвилин в матчі та був замінений через пошкодження. Миколенко отримав одну з найкращих оцінок в команді. Ба більше, Віталій потрапив до символічної збірної турніру стадії 1/32 фіналу.

Віталій Миколенко в збірній 1/32 Кубка англійської ліги / twitter.com/Carabao_Cup

Нагадаємо, що 24-річний захисник пропустив старт сезону. Миколенко перебував на лаві запасних в перших трьох матчах Евертона в чемпіонаті. Травма досі дошкуляє Віталію.

Свій наступний матч "іриски" проведуть 2 вересня. Підопічні Шона Дайча гратимуть на виїзді проти Шеффілд Юнайтед. Після 3-х зіграних турів Евертон ще не набрав жодного очка та замикає турнірну таблицю АПЛ.