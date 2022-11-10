Успіх Ліверпуля та чорний день столиці: п'ять клубів з Лондона одночасно вилетіли з Кубка ліги

У третьому за рангом турнірі Англії пройшли матчі третього раунду. Він став невдалим в тому числі і для команди Олександра Зінченко, який почав гру з лави запасних.

В Кубку англійської ліги 2022-2023 проходять поєдинки третього раундів. Цей раунд став жахом для багатьох клубів АПЛ, який одразу ж завершили свій шлях, пише 24 канал.

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У вівторок вилетіли з турніру Евертон та Брентфорд. А у середу одночасно вилетіли усі п'ять лондонських клуби. Вест Хем та Крістал Пелас не змогли переграти Блекберн та Ньюкасл відповідно, поступившись у серії пенальті.

Також не смогли пройти далі і топ-клуби – Тоттенхем, Арсенал та Челсі. При чому якщо "каноніри" виставили резерв, то склади Тоттенхема і Челсі були близькі до оптимальних.

Арсенал – Брайтон 1:3

Голи: Нкетіа, 20 – Велбек, 27 (пен.), Мітома, 58, Лемпті, 71.

Арсенал же не зміг вдома переграти Брайтон Роберто Де Дзербі. Українець Олександр Зінченко просидів на лавці більшу частину гри і вийшов лише на 72 хвилині, коли вже був встановлений фінальний рахунок 1:3. Один із голів у ворота лондонців забив їх ексгравець Денні Велбек.

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Ноттінгем Форест – Тоттенхем 2:0

Голи: Лоді, 50, Лінгард, 57.

Тоттенхем поступився Ноттінгему, випустивши з перших хвилин Кейна, Хейб'єрга, Перішича та Даєра. Господарі двічі забили на початку другого тайму, а догравали вже вдесятьох через вилучення Мангала.

Манчестер Сіті – Челсі 2:0

Голи: Марез, 53, Альварес, 58.

На відміну від сусідів по місту, Челсі залишив турнір від більш сильної команди Манчестер Сіті. Команда Гвардіоли резервним складом завдяки голам Мареза та Альвареса після перерви. Челсі ж включився занадто пізно і так і не зміг забити хоча б гол престижу.

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Ліверпуль – Дербі 0:0 (пен. 3:2)

Був близький до вильоту і Ліверпуль. Ротаційний склад Клоппа не зміг переграти в основний час третьоліговий Дербі Каунті, погодившись на нульову нічию. А вже у серії пенальті відмінно відіграв Келлехер, який потягнув три удари.