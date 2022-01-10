Кубок африканських націй: відео голів та результати матчів 10 січня
10 січня 2022 , 23:19Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На другий ігровий день Кубка африканських націй, в понеділок, 10 січня, було зіграно чотири матчі. Їх результати - в огляді сайту 24 каналу.
Всі чотири матчі 10 січня закінчилися з однаковим рахунком 1:0.
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Сенегал – Зімбабве 1:0
Гол: Мане, 90+7 (пен.)
Перемогу Сенегалу приніс удар з пенальті аж на сьомій компенсованій хвилині. Удар з позначки реалізував Садьо Мане.
Гвінея – Малаві 1:0
Гол: Сілла, 35
Марокко – Гана 1:0
Гол: Буфаль, 83
Коморські острови – Габон 0:1
Гол: Бупендза, 16