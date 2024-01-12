Купа зірок та божевільна конкуренція: що треба знати про Кубок африканських націй-2023

Черговий Кубок Африки розпочнеться вже у ці вихідні. 24 найкращі збірні континенту позмагаються за омріяний трофей, яким нині володіє Сенегал. Розповідаємо про всі основні аспекти КАН.

У суботу, 13 січня, стартує новий, вже 34-ий, розіграш Кубка африканських націй. На відміну від Євро та інших континентальних першостей, КАН проводиться кожні два роки. 24 канал зібрав для фанатів всю найголовнішу інформацію про звітний турнір.

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Де пройде турнір

Кубок Африки-2023 мав спочатку пройти в Замбії, а потім – в Марокко. Втім перші не встигли підготувати стадіони, а другим надали право провести турнір у 2025 році.

Цей же КАН отримав право провести Кот-д'Івуар. Раніше ця країна приймала турнір лише у 1984-му, а перемагали "слонові" тільки двічі – у 1992 та 2015 роках. Матчі Кубка африканських націй-2023 пройдуть всього на шести стадіонах:

Алассан Уаттара Стедіум (Абіджан) – 60 000 глядачів

глядачів Стад де ля Пайш (Буаке) – 40 000 глядачів

глядачів Фелікс Упуе Буань Стедіум (Абіджан) – 33 000 глядачів

глядачів Шарль Конан Бенні Стедіум (Ямуссукро) – 20 000 глядачів

глядачів Лоран Поку Стедіум (Сан-Педро) – 20 000 глядачів

глядачів Амаду Гон Кулібалі Стедіум (Корхого) – 20 000 глядачів

Учасники КАН-2023

Відбір на Кубок Африки проходила майже половина зі всіх країн континенту. Загалом старт у кваліфікації брали 54 збірні, з яких 24 вийшли на турнір, включаючи Кот-д'Івуар.

Вперше за довгий час на КАН не буде жодної команди-дебютанта. Найменш досвідченим учасником можна назвати Гамбію, яка лише вдруге зіграє на Кубку Африки. Зате у 2021 році "скорпіони" здивували, досягши чвертьфіналу.

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Натомість відбір на турнір не пройшли кілька міцних команд, таких як Конго, Мадагаскар, Габон та Того. Проте це далеко не гранди африканського футболу. Тому їх невихід на КАН не варто називати сенсацією.

Чинним же чемпіоном Африки є збірна Сенегалу. Два роки тому "Леви Теранги" в серії пенальті переграли у фіналі Єгипет та вперше у своїй історії підняли трофей над головою. Рекордсменом же за перемогами на КАН є як раз Єгипет (7 разів), який має на два трофеї більше за Камерун (5).

Формат змагання

Турнір за своїм календарем ідентичний до Євро або Кубка Азії. 24 команди поділились на шість квартетів, де зіграють один проти одного в одне коло.

ГРУПА А ГРУПА В ГРУПА С Кот-д'Івуар

Нігерія

Екваторіальна Гвінея

Гвінея-Біссау Єгипет

Гана

Кабо-Верде

Мозамбік Сенегал

Камерун

Гвінея

Гамбія ГРУПА D ГРУПА E ГРУПА F Алжир

Буркіна-Фасо

Мавританія

Ангола Туніс

Малі

ПАР

Намібія Марокко

ДР Конго

Замбія

Танзанія

В 1/8 фіналу вийдуть 1-2 місця, а також чотири найкращі команди з третіх позицій. Фінальна гра відбудеться 11 лютого (неділя) в Абіджані на "Алассан Уаттара Стедіум". Початок – о 22:00 за київським часом.

Топ-зірки на КАН-2023

Оскільки турнір проходить в середині клубного сезону, чимало команд залишились на цілий місяць без своїх лідерів. В першу чергу спадають на думку єгиптянин Мохамед Салах (Ліверпуль), марокканець Ашраф Хакімі (ПСЖ), нігерієць Віктор Осімхен (Наполі) та камерунець Андре Онана (Манчестер Юнайтед).

Топ-15 найдорожчих гравців Кубка Африки-2023:

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ КРАЇНА КЛУБ ЦІНА 1 Віктор Осімхен Нігерія Наполі 110 млн євро 2 Ашраф Хакімі Марокко ПСЖ 65 млн євро 3 Мохамед Салах Єгипет Ліверпуль 65 млн євро 4 Мохаммед Кудус Гана Вест Гем 45 млн євро 5 Серу Гірассі Гвінея Штутгарт 40 млн євро 6 Усман Діоманде Кот-д'Івуар Спортінг 40 млн євро 7 Андре Онана Камерун Манчестер Юн. 40 млн євро 8 Едмонд Тапсоба Буркіна-Фасо Баєр 40 млн євро 9 Наєф Агер Марокко Вест Гем 38 млн євро 10 Ніколя Джексон Сенегал Челсі 35 млн євро 11 Андре-Франк Замбо Ангісса Камерун Наполі 35 млн євро 12 Ісмаель Беннасер Алжир Мілан 35 млн євро 13 Оділон Коссуну Кот-д'Івуар Баєр 35 млн євро 14 Папе Матар Сарр Сенегал Тоттенхем 35 млн євро 15 Ібрагім Сангаре Кот-д'Івуар Ноттінгем Форест 32 млн євро

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Загало африканські топ-збірні виглядають доволі рівно. Одразу чотири команди оцінені у суму вищу за 200 мільйонів євро, а Гана та Алжир майже дотягують до цього рівня.

Топ-10 найдорожчих збірних на КАН:

Нігерія – 348 мільйонів євро Марокко – 347,4 мільйона євро Кот-д'Івуар – 334,6 мільйона євро Сенегал – 274,4 мільйона євро Гана – 196 мільйонів євро Алжир – 190,4 мільйона євро Камерун – 140,4 мільйона євро Малі – 137,8 мільйона євро Єгипет – 135,6 мільйона євро ДР Конго – 110,4 мільйона євро

Прогноз Favbet

Конкуренція обіцяє бути непростою, адже букмекери дають близькі до рівних шанси аж восьми збірним. Трохи більше шансів на Кубок Африки має Сенегал, на чинного чемпіона можна поставити за 6,50.

Перемога Алжира оцінюється у 7,00, а Кот-д'Івуара та Марокко – по 7,50. Також гарні шанси поборотись за титул мають Камерун (8,50) та Єгипет (9,50).

Головні фаворити КАН-2023:

Сенегал – 6,50

Алжир – 7,00

Кот-д'Івуар – 7,50

Марокко – 7,50

Камерун – 8,50

Єгипет – 9,50

Нігерія – 10,00

Туніс – 10,00

Гана – 14,00

Малі – 19,00

Де дивитись матчі Кубка африканських націй

В Україні офіційним транслятором Кубка Африки-2023 є платформа Megogo. Матчі турніру будуть показані у прямому ефірі на каналах її OTT-платформи.

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Матч-відкриття між Кот-д'Івуаром та Гвінеєю-Біссау відбудеться 12 січня о 22:00 за київським часом. Цю гру можна буде подивитись на каналі Megogo Футбол 1. Загалом же часові слоти матчів КАН наступні: