На Кубку Азії гравцю розбили шипами обличчя: суддя навіть не дав картку – моторошне відео

У Катарі 12 січня розпочався Кубок Азії. Наразі тривають матчі другого туру групового етапу.

У середу, 17 січня, між собою зустрічалися Ліван та Китай. Поєдинок закінчився нудною нічиєю з рахунком 0:0, пише 24 Канал.

Читайте також Зірка Марокко відсвяткував свій гол на КАН на лаві запасних: відео рідкісного моменту у футболі

Жодного покарання

Попри невисокий статус футбольних збірних, кадри із цього поєдинку облетіли увесь світ. Усе через жахливий фол, який здійснив ліванський гравець Халіль Хаміс.

На 23-й хвилині матчу захисник виявився першим на м'ячі та дуже брутально відкритою бутсою влетів в обличчя півзахиснику суперника Даї Вай Тсуну. Неймовірним стало те, що після цього футболіст не отримав навіть жовтої картки.

Ба більше, корейський арбітр Ко Юн Джин не зафіксував і порушення правил. Усе через офсайд, який помічник рефері зафіксував у гравця збірної Китаю.

Дивіться відео з жахливим фолом

Зазначимо, що VAR також розглянув цей епізод, але порушення правил не помітив. На щастя, попри велику загрозу здоров'ю, гравець збірної Китаю не постраждав та зміг продовжити матч.

. Турнір у Досі триватиме до 10 лютого. Чинним чемпіоном Азії є збірна Катару, яка у 2019 році у фіналі переграла Японію з рахунком 3:1.