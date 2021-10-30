З Кубка Стенлі приберуть ім'я тренера, якого звинуватили у сексуальному насиллі

Зал хокейної слави задовольнить запит команди Чикаго Блекхокс, яка попросила прибрати ім'я Бреда Олдріча з Кубка Стенлі. Його звинувачують у сексуальному насильстві над хокеїстом під час роботи в клубі, коли вони стали володарями Кубка Стенлі.

До Залу хокейної слави звернувся голова ради директорів Чикаго Рокі Віртц. Він попросив прибрати ім'я Бреда Олдріча з Кубка Стенлі.

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"Залучення Олдріча до справ команди в сезоні 2010 року кидає тінь на неймовірну роботу гравців того року. На Кубку Стенлі гравіюються імена кращих спортсменів. Але також там є ім'я Бреда Олдріча, який отримав на це право завдяки роботі відеотренером. Однак його поведінка скасовує це право, і наносити його ім'я було помилкою. Ми шкодуємо, що дозволили цьому статися. Я прошу, щоб Зал хокейної слави розглянув можливість видалення його імені з Кубка Стенлі. Ніщо не може скасувати зробленого ним, але й залишати його ім'я на найпрестижнішому трофеї у світі неправильно", – написав Рокі Віртц.

Олдріч був відеотренером Чикаго під час чемпіонського сезону 2009/2010. Під час плей-офф йогостосовно 20-річного форварда Кайла Біча. Хокеїст повідомив про цей випадок тренеру. Про це дізналося керівництво клубу. Невдовзі вони провели засідання, але вирішили не передавати інформацію правоохоронцям, дозволивши Олдрічу допрацювати сезон. І лише після цього він покинув клуб, перейшовши на роботу в юнацьку збірну США. У 2013 роцідо студента, коли він працював волонтером у хокейній команді школи Хоутона.

У Залі хокейної слави це питання обговорили з комісіонером НХЛ Гері Беттменом. І погодилися це зробити.

Нагадаємо, через цей секс-скандал своїх посад в НХЛ позбулися усі учасники зустрічі керівництво клубу Чикаго в 2010 році:

Джоель Кенневіль, який на той час очолював Чикаго, подав у відставку з посади головного тренера Флориди

Стен Боумен покинув посади генерального менеджера Чикаго та олімпійської збірної США.

Решта учасників цієї зустрічі вже не працюють в НХЛ.