Кроуфорд достроково переміг Портера у найважчому поєдинку в кар'єрі: відео нокауту

Чемпіон світу в напівсередній вазі за версією WBO Теренс Кроуфорд (38-0; 29 КО) у головній події боксерського вечора 20 листопада переміг Шона Портера (31-4-1; 17 КО). Поєдинок відбувся у Лас-Вегасі на Michelob Ultra Arena.

У присутності 11 тисяч уболівальників боксери видали розкішний бокс – швидкий, технічний, із обопільним розміном ударами. При цьому під час 12-раундового поєдинку обидва бійці отримали розсічення, але шалено продовжували боротьбу.

До слова Нокаут у Києві: як Далакян ефектно захистив титул WBA – відео бою

Щоправда, в 10-му раунді далася взнаки втома Портера, і непереможний Кроуфорд двічі відправив співвітчизника на настил рингу, змусивши кут Шона викинути білий рушник.

Зазначимо, що загалом протягом бою Кроуфорд, який провів п'ятий успішний захист пояса, викинув 328 ударів, 98 з яких виявилися точними (30 відсотків). У Портера статистика гірша: 347 ударів – 79 точних (23 відсотки). За підсумками дев'яти раундів Теренс вів у рахунку записки всіх трьох суддів.

Відеоогляд бою Кроуфорд – Портер

Статистика бійців