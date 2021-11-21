Кроуфорд достроково переміг Портера у найважчому поєдинку в кар'єрі: відео нокауту
Джерело:24 канал
Чемпіон світу в напівсередній вазі за версією WBO Теренс Кроуфорд (38-0; 29 КО) у головній події боксерського вечора 20 листопада переміг Шона Портера (31-4-1; 17 КО). Поєдинок відбувся у Лас-Вегасі на Michelob Ultra Arena.
У присутності 11 тисяч уболівальників боксери видали розкішний бокс – швидкий, технічний, із обопільним розміном ударами. При цьому під час 12-раундового поєдинку обидва бійці отримали розсічення, але шалено продовжували боротьбу.
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Щоправда, в 10-му раунді далася взнаки втома Портера, і непереможний Кроуфорд двічі відправив співвітчизника на настил рингу, змусивши кут Шона викинути білий рушник.
Зазначимо, що загалом протягом бою Кроуфорд, який провів п'ятий успішний захист пояса, викинув 328 ударів, 98 з яких виявилися точними (30 відсотків). У Портера статистика гірша: 347 ударів – 79 точних (23 відсотки). За підсумками дев'яти раундів Теренс вів у рахунку записки всіх трьох суддів.
Відеоогляд бою Кроуфорд – Портер
Статистика бійців
- Для 34-річного Кроуфорда ця перемога стала 38-ою у кар'єрі у 38 боях. Теренс вважається одним із найсильніших боксерів світу незалежно від вагової категорії.
- 34-річний Портер зазнав 4-ї поразки на професійному ринзі. На його рахунку 31 перемога та 1 нічия. Одразу після бою Шон оголосив про завершення кар'єри.