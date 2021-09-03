Кривдниця українок: Кербер вибила Калініну з US Open

Ангеліна Калініна завершила свої виступи в одиночному розряді на Відкритому чемпіонаті США. Українська тенісистка у другому колі програла Анджелік Кербер.

Анджелік Кербер (Німеччина) – Ангеліна Калініна (Україна) 2:0 (6:3, 6:2)

Лише 1 година 7 хвилин знадобилось німкені для того, щоб зупинити Калініну на US Open. Анджелік Кербер у двох сетах переграла Ангеліну.

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Початок матчу був просто провальним для українки. Німецька тенісистка легко взяла чотири гейми поспіль. Калініна розмочила рахунок лише у п'ятому геймі, взявши подачу суперниці – 4:1. Однак цього було замало для перемоги у першій партії. Кербер під нуль взяла дев'ятий гейм та поставила крапку у першому сеті – 6:3. Українка змогла захистити лише одну свою подачу.

У другому сеті українка теж не змогла дати гідний бій німкені. Калініна взяла лише два гейми, а партія відбувалась за сценарієм першої. У підсумку – 6:2.

Анджелік Кербер вибила Ангеліну Калініну з Відкритого чемпіонату США. Німкеня вдруге поспіль стала кривдницею українок. До цього тенісистка зупинила Даяну Ястремську.

Кербер – Калініна відеоогляд