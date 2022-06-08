Кривбас звільнив двох тренерів через їхню проросійську позицію

Футбольний клуб Кривбас припинив співпрацю з двома тренерами. Все через те, що ті мали антиукраїнські погляди.

Позиція тренерів є неприйнятною для клубу

На офіційному сайті клубу повідомили, що двоє фахівців достроково закінчили свою співпрацю. Кривбас звільнив головного тренера Кривбас U-19 Віталія Віценцема та його асистента Станіслава Дьяченка.

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Цей тандем працював у Кривбасі більше одного року.

В офіційній заяві клубу йдеться, що Кривбас підтримує виключно проукраїнську позицію та називає вторгнення Росії до України "кривавою агресією".

"Сьогодні Україна веде визвольну боротьбу з кривавою агресією Росії. Збройні сили України героїчно відстоюють незалежність та територіальну цілісність країни. Тероборона наполегливо боронить нашу землю. Волонтери самовіддано підтримують наших захисників та тих, хто потребує допомоги. Кожен з нас наближає перемогу.

ФК Кривбас теж не стоїть осторонь. Наші ультрас та співробітники клубу воюють на передовій. Гуманітарний штаб клубу допомагає тим, хто врятувався від бойових дій та постраждав від війни. Клуб готується до старту в УПЛ, проведення якої на українських футбольних полях є яскравим індикатором нашої непохитної віри в перемогу", – ідеться в повідомленні.

У команді наголосили, що "інший погляд на те, що відбувається, для клубу є неприйнятним", тому керівництво ухвалило рішення звільнити Віценцема та Дьяченка.

Що відомо про екстренерів Кривбасу