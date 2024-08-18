Кривбас вимагає змінити головного арбітра в матчі Ліги конференцій: що сталося

У четвер, 22 серпня, криворізький Кривбас зіграє перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій. Суперником бронзового призера УПЛ буде іспанський Бетіс.

На цей поєдинок було призначено турецьку бригаду арбітрів на чолі з Ардою Кардешлером. Український клуб звернувся до УЄФА з проханням замінити головного рефері.

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Чітка громадянська позиція

Кривбас пішов на такий крок тому, що цей суддя 21 березня 2024 обслуговував у Москві товариський матч між національними збірними Росії та Сербії. Криворізький клуб вважає той вчинок аморальним і не хоче заплямувати свою репутацію участю у грі з Ардою Кардешлером.

Вважаємо неприпустимим залучення цього судді до роботи на матчі за участю українського футбольного клубу. Суддівство нашого міжнародного матчу арбітром, який працював на матчі за участі росіян, ще й безпосередньо в Росії, дискредитує весь наш клуб перед усіма вболівальниками Кривбаса, серед яких є багато військових, які наразі захищають нашу країну від нападів Росії, а також перед усією Україною, яка потерпає від військової агресії росіян,

– йдеться у заяві Кривбаса.

Зазначається, що Кривбас також проінформував Українську Асоціацію Футболу та Комітет арбітрів УАФ щодо ситуації, яка склалася. Клуб вірить, що здоровий глузд переможе й УЄФА піде на зустріч бронзовому призеру УПЛ у цьому питанні.

. Кривбас опинився у Лізі конференцій після вильоту від чеської Вікторії з Ліги Європи. Команда Юрія Вернидуба двічі мінімально поступилася супернику – 1:2 та 0:1.

Нагадаємо, що перший поєдинок Кривбаса проти Бетіса відбудеться у Кошице. Він має розпочатися 22 серпня о 21:00 за київським часом.