Близько до Кривого Рогу: Кривбас обрав місце для проведення єврокубкових матчів

Команді Юрія Вернидуба доведеться подолати довгі відстані у сезоні 2024-2025. Втім клуб знайшов оптимальний варіант для проведення "домашніх" єврокубкових зустрічей.

Минулого сезону криворізький Кривбас досяг серйозного прориву. Команда Юрія Вернидуба посіла третє місце в чемпіонаті України, що дало їй можливість повернутися в єврокубки.

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Поближче до дому

"Червоно-білі" зіграють в Лізі Європи, де стартуватимуть з третього кваліфікаційного раунду. Тим часом, клуб визначився із місцем проведення домашніх єврокубкових ігор.

Через воєнний стан в Україні команди УПЛ не можуть приймати суперників по міжнародним матчам вдома. Ігри кваліфікації Кривбас проводитиме у столиці Молдови Кишиневі.

Цей вибір обумовлений тим, що місто знаходиться лише за 500 кілометрів від Кривого Рогу. Втім якщо команда вийде до основної стадії Ліги Європи або Ліги конференцій, клуб обере домашнім один зі стадіонів Німеччини.

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Курс на Німеччину

Наразі вибір криворіжців схиляється до Кельну, проте як варіанти розглядаються Берлін, Дрезден та Гельзенкірхен. Для виходу до основної стадії Ліги Європи команді Вернидуба треба пройти двох опонентів.

Якщо Кривбас програє перший матч в ЛЄ, то вилетить у стадію плей-оф Ліги конференцій, де треба пройти одного суперника. У випадку проходу першого суперника по ЛЄ криворіжці гарантують собі як мінімум основну стадію ЛК.

Нагадаємо, що в історії Кривбасу були всього два сезони в Кубку УЄФА. У кампанії 1999-2000 "червоно-білі" пройшли азербайджанський Шамкир (3:0, 2:0), після чого вилетів від Парми (0:3, 2:3). А у сезоні 2000-2001 криворіжці одразу вилетіли від Нанта (0:1, 0:5).