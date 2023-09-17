Кривбас несеться в ЛЧ: команда Вернидуба вирвала перемогу у Вереса в бойовому матчі – відеоогляд

Поєдинок у Кривому Розі між Кривбасом та Вересом закривав недільну програму 7-го туру чемпіонату України. Рівненська команда не зуміла втримати нічийний рахунок.

Кривбас – Верес 2:1

Голи: Бескоровайний, 13, Іліч, 86 – Кучеров, 34 (пен.)

Команда Юрія Вернидуба після 6-ти стартових турів опинилася на третьому місці в турнірній таблиці УПЛ. Щоб зберегти потужну ходу, Кривбасу потрібно було перемагати в рідних станах Верес, пише 24 Канал.

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Найшла коса на камінь

В попередньому турі команда Сергія Лавриненка перервала свою безвиграшну серію, здобувши впевнену перемогу над Чорноморцем (3:1). З Кривого Рогу Верес теж сподівався приїхати не з порожніми руками.

Господарі поля з перших хвилин розпочали навалу на ворота Паста. Вже на 13-й хвилині Кривбас відкрив рахунок у матчі. Центрбек "біло-червоно-чорних" Безкоровайний відправив м'яч у сітку воріт Паста.

Після пропущеного голу гості активізували свої дії в атаці. Близьким до взяття воріт був Владислав Шарай. Проте не йому судилося стати автором голу. Після виконання штрафного гравцем Вереса м'яч влучив у вінгера Кривбасу Задераку. Арбітр після перегляду повтору вказав на позначку. Кучеров чітко виконав пенальті, пробивши у правий кут.

Кривбас не влаштовував такий рахунок у матчі. Небезпечні моменти частіше виникали біля воріт Паста. Коли гра наближалася до нічийного результату, за справу взявся Дібанго, який організував переможний гол. Його простріл ударом в порожні ворота завершив хорватський легіонер криворіжців Іліч. 2:1 – з таким рахунком завершився цей напружений поєдинок.

Перемога над Вересом стала четвертою для Кривбасу, яка вивела команду Вернидуба на друге місце в УПЛ.

Верес, який провів дуже якісний матч, опустився в зону прямого вильоту на 15 місце.

Відеоогляд матчу Кривбас – Верес