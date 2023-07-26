Аби реалізувати амбіції: Кривбас оформив трансфер капітана африканської збірної

Джихад Бізіман допоможе криворізькому колективу реалізувати задуми наступного сезону. Футболіст перебуває у лідерських позиціях у лавах своєї національної збірної.

Кривбас підсилився капітаном збірної Руанди Джихадом Бізіманом. Криворізький колектив плекає надії потрапити у єврокубки.

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Гравець із лідерськими якостями

"Червоно-білі" активно готуються до прийдешньої кампанії в Українській Прем'єр-лізі. Кривбас надіється все ж повернутися на єврокубкову арену, що не вдалося зробити команді тооріч, оскільки вони програли боротьбу за 5-у сходинку полтавській Ворсклі, зайнявши 7-у позицію в українській першості. Та от щоб досягати висот, криворізькому колективу потрібно підсилювати свій склад, чим Кривас і зайнявся.

Зокрема, до когорти підопічних Юрія Вернидуба приєднався капітан збірної Руанди Джихад Бізіман, який виступає на позиції опорного півзахисника. Сторони уклали угоду на два роки. Раніше футболіст захищав кольори бельгійського Дейнзе із першого дивізіону, проте до Кривого Рогу гравець переїхав у ролі вільного агента. Також свого часу Бізіман виступав за ще один бельгійський колектив Васланд-Беверен, а також за Район Спортс та АФР з Руанди. За свою національну збірну Джихад провів 51 поєдинок.

Раніше Кривбас уже встиг підсилитися такими футболістами, як: Хрвоє Ілічем, Олегом Кожушком, Віктором Блізніченком та Данилом Гончаруком.

Я грав у Бельгії, тепер я в Україні. Радий приєднатись до Кривбаса. Знаю, що клуб було відроджено декілька років та він повернувся до УПЛ. Головний тренер команди Юрій Вернидуб – це сильний авторитетний спеціаліст. Дуже хочу скоріше вийти на полі у червоно-білій футболці та допомагати Кривбасу у вирішенні задач,

– сказав Бізіман.

Представлення новачка команди:

Кривбас у єврокубках