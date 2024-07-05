Призер УПЛ підписав нових гравців: один з них чемпіон світу

В минулому сезоні чемпіонату України криворізький Кривбас зайняв 3 місце і виборов бронзові медалі. Криворіжці активно працюють і залучають нових гравців у команду.

Кривбас за підсумками сезону-2023/2024 в УПЛ отримав право представляти Україну в Лізі Європи. Президентський клуб підписав чотирьох нових гравців.

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Хто прийшов у Кривбас

На офіційному сайті Кривбасу заявили, що клуб працює на довгострокову перспективу. В команду підписують молодих гравців на довгі терміни і вважають, що в майбутньому вони допоможуть команді.

Контракти з "біло-червоно-чорними" підписали захисники Ігор Снурніцин, Олександр Драмбаєв і Бакарі Конате та нападник Оче Очовечі – усі вільні агенти. З Драмбаєвим і Конате терміни контрактів узгодили на 4 роки, а з Очовечі І Снурніциним на 3.

Деталі про новачків криворіжців