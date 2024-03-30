Боротьба за чемпіонство триває: Кривбас здобув "суху" перемогу в УПЛ та не відпустив Шахтар

Команда Юрія Вернидуба не мала проблем із аутсайдером УПЛ Вересом. Перемога дозволила Кривбасу продовжити йти на рівні із Шахтарем.

Верес – Кривбас 0:2

Голи: Кучеренко, 54 (автогол), Луньов, 89.

Після міжнародної паузи в чемпіонаті України розпочався 22 тур УПЛ. В останній зустрічі суботи аутсайдер турнірної таблиці Верес приймав одного з лідерів Кривбас, пише 24 канал.

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Кривбас майже не пропускає

Криворіжці непогано почали 2024 рік. Якщо винести за дужки поразку 2:5 від Шахтаря, то підопічні Вернидуба здобули три "сухі" перемоги у цій частині сезону. Верес же здобув чотири бали у 5-ти іграх та зміг піднятися із зони прямого вильоту.

Втім у матчі проти Кривбасу рівненці були явним аутсайдером. Гості з перших хвилин захопили ініціативу, а перед перервою залишились у більшості через вилучення Кухарука.

Свою справу підопічні Вернидуба зробили у другому таймі, тим паче суперник і сам допоміг Кривбасу вийти вперед. Кучеренко зрізав м'яч у власні ворота після прострілу від Дібанго.

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Добити Верес вдалось Луньову під завісу гри. Максим скористався невпевненим виходом Паста та вразив ворота з 30-35 метрів. Тож Кривбас продовжує насухо перемагати у 2024 році.

Команда Вернидуба зберегла рівну кількість балів із Шахтарем, але у донеччан є два матчі в запасі. Верес залишається 14-им, але вже у неділю його може випередити Металіст 1925 в разі непрограшу Зорі.