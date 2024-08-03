Підняли настрій перед Лігою Європи: Кривбас почав сезон в УПЛ з перемоги над Чорноморцем

Команда Юрія Вернидуба не мала проблем з гостями з Одеси, які зазнали серйозних змін у міжсезоння. Перемогу Кривбасу приніс гол Єгора Твердохліба на старті.

Кривбас – Чорноморець 1:0

Гол: Твердохліб, 6.

В чемпіонаті України з футболу стартував сезон 2024-2025. У першому матчі турніру Верес розписав нульову нічию з новачком еліти Карпатами, пише 24 Канал.

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Впевнений старт

У другій зустрічі суботи у Кривому Розі зустрічався бронзовий призер минулого сезону Кривбас, який приймав оновлений Чорноморець. Одесити влітку залишились без багатьох своїх лідерів, а також без тренера Романа Григорчука.

Підопічним Вернидуба вдалось швидко відкрити рахунок. Денис Кузик знайшов навісом голову Єгора Твердохліба і ексгравець Миная впритул розстріляв ворота Рудька.

Загалом же Кривбас повністю контролював гру та не дав Чорноморцю завдати жодного удару у ствір. Натомість одеситів від більш крупної поразки рятувала погана реалізація криворіжців. 19 з 23-х ударів господарів були повз ворота.

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Зрештою Кривбас все одно довів матч до перемоги та очолив турнірну таблицю як мінімум до неділі. Тепер же підопічні Юрія Вернидуба зосередяться на кваліфікації Ліги Європи. У четвер, 8 серпня, наша команда гратиме проти чеської Вікторії.

Відеоогляд матчу Кривбас – Чорноморець