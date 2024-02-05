Сенсаційний аутсайдер УПЛ підсилився гравцем олімпійської збірної Нігерії: відео презентації

Новий тиждень Зоря розпочала із офіційного трансферу. 5 лютого луганський клуб оголосив про підписання нігерійця Крістофера Нваезе.

Луганський клуб підсилив захисну лінію на футбольному полі. Новачок Зорі, який дістався українській команді безкоштовно (дані Transermarkt), виступає на позиції центрбека. Також може закрити позицію правого флангового захисника.

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Поповнили захисну лінію

У клубі не розкрили ні терміну контракту, ні деталей трансферу 21-річного футболіста олімпійської збірної Нігерії.

Пресслужба "мужиків" презентувала у відео іноземного новобранця команди.

Відео презентації Крістофера Нваезе

Нагадаємо, що Зоря готується до другої частини сезону УПЛ-2023/2024 у Туреччині, де 4 лютого провела за день одразу два спаринги. Спершу виграла в Арніки 1:2, а згодом мінімально здолала тбіліське Динамо 1:0.

Луганський клуб провалив першу частину української першості. Після 17-ти турів Зоря йде лише на 14-у місці у турнірній таблиці, а це зона плей-оф на виліт. Підопічні Юрія Коваля набрали 12 балів. Стільки ж у рівненського Вереса, який йде 15-м. До виходу із цієї небезпечної зони відставання у 3 пункти.

Що відомо про Крістофера Нваезе