Програв конкуренцію в Челсі: Андрій Шевченко віддав сина в академію Тоттенхема до ексгравця УПЛ

В українські ЗМІ потрапила інформація, що другий син Андрія Миколайовича відтепер буде займатись в академії "шпор". Його наставником стане відомий екс-гравець чемпіонату України.

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко продовжує проживати з родиною в Лондоні. Там один з його синів Крістіан вже почав будувати свою кар'єру футболіста.

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Довгий час хлопець займався в академії Челсі, але нещодавно програв конкуренцію іншому українцю Івану Струку і не підписав свій перший професійний контракт. Втім син Андрія Миколайовича не залишився без уваги інших клубів.

Як повідомив журналіст Ігор Циганик, Крістіан перейшов в академію іншої лондонської команди – Тоттенхема. Там 16-річний хлопець буде займатись у команді під керівництвом Яя Туре.

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Раніше івуарієць вигравав Лігу чемпіонів з Барселоною, а на початку кар'єри заїзджав в УПЛ до донецького Металурга. Після завершення кар'єри Яя був у тренерському штабі Олімпіка, але пізніше поїхав працювати в Росію. Зараз же він займається командою Тоттенхема U-16.

Відзначимо, що Крістіан є другим сином в родині Андрія Шевченка та Крістен Пазік. Всього сім'я виховує чотирьох синів – Джордана, Крістіана, Райдера Габріеля та Олександра.