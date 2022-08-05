Зінченко дебютує в офіційному матчі за Арсенал у грі проти Крістал Пелес

Лондонський Арсенал 5 серпня стартує у новому сезоні АПЛ-2022/2023. У стартовому складі "канонірів" знайшлось місце Олександру Зінченку.

Розпочне у старті

Разом із Олександром Зінченком із перших хвилин з'явиться на полі забивний нападник Габріел Жезус. Бразилець теж перейшов до Арсенала з Манчестер Сіті.

Цікаво прочитати Тренер Арсенала розповів, як йому вдалось вмовити Гвардіолу відпустити Зінченка

Це не буде дебютний поєдинок для колишніх футболістів "містян" у футболці Арсенала, але перший старт в офіційному матчі.

Гостьовий поєдинок проти Крістал Пелес відкриє новий сезон для "канонірів".

Арсенал із капітанською пов'язкою на футбольне поле виведе Мартін Едегор.

Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.



Стартовий склад Арсенала на гру / Фото з сайту лондонського клубу