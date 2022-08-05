Зінченко дебютує в офіційному матчі за Арсенал у грі проти Крістал Пелес
Джерело:твітер Арсенала
Лондонський Арсенал 5 серпня стартує у новому сезоні АПЛ-2022/2023. У стартовому складі "канонірів" знайшлось місце Олександру Зінченку.
Розпочне у старті
Разом із Олександром Зінченком із перших хвилин з'явиться на полі забивний нападник Габріел Жезус. Бразилець теж перейшов до Арсенала з Манчестер Сіті.
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Це не буде дебютний поєдинок для колишніх футболістів "містян" у футболці Арсенала, але перший старт в офіційному матчі.
Гостьовий поєдинок проти Крістал Пелес відкриє новий сезон для "канонірів".
Арсенал із капітанською пов'язкою на футбольне поле виведе Мартін Едегор.
Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.
Стартовий склад Арсенала на гру / Фото з сайту лондонського клубу
- Нагадаємо, що Зінченко підписав контракт із командою Мікеля Артети до кінця червня 2026 року.
- Дебютував Олександр у футболці Арсенала у товариському матчі проти Челсі (4:0).
- Українець вже здобув перший трофей у новій команді. "Каноніри" розгромили іспанську Севілью (6:0) у фіналі товариського турніру Emirates Cup.