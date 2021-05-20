Арсенал вирвав перемогу у Крістал Пелес, забивши два голи на останніх хвилинах: відео

Арсенал 19 травня зіграв на виїзді проти Крістал Пелес у рамках 37 туру АПЛ. "Каноніри" лише компенсовані до матчу хвилини вирвали звитягу.

Крістал Пелес – Арсенал 1:3

Голи: Бентеке, 62 – Пепе, 35, 90+5, Мартінеллі, 90+1

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На стартових хвилинах матчу команди марнували чудові моменти, щоб розмочити нулі на табло. Лише на 35-й хвилині гості вийшли вперед у рахунку. Пепе відгукнувся у воротарському на передачу з флангу та ногою в один дотик прошив сітку воріт Крістал Пелес – 0:1.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги "канонірів". Вже після відпочинку господарі зрівняли цифри на табло. Бентеке найкраще зіграв головою після подачі зі штрафного та впритул розстріляв володіння Лено – 1:1.

Здавалось, що матч завершиться нічиєю 1:1, але гості не думали здаватись. На першій компенсованій до поєдинку хвилині Мартінеллі відгукнувся на дальній стійці після ідеальної подачі з флангу, зупинив м'яч та у дещо курйозному стилі вивів Арсенал вперед – 1:2.

Ще через чотири хвилини гості поставили крапку у зустрічі. Пепе оформив дубль. Арсенал переграв Крістал Пелес у додаткові п'ять хвилин – 1:3.

Після звитяги Арсенал із 58 очками розташовується на 9 місці у таблиці АПЛ. Крістал Пелес посідає 13 сходинку з 44 пунктами.

Крістал Пелес – Арсенал відеоогляд