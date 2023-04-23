Миколенко став одним з найкращих у Евертоні в матчі АПЛ проти Крістал Пелас – відеоогляд

Захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв повний матч за свою команду. Впевнену гру українця високо оцінили статистичні портали WhoScored та SofaScore.

Крістал Пелас – Евертон 0:0

У поєдинку 32-го туру АПЛ Евертон грав на виїзді проти Крістал Пелас, пише 24 Канал. Команда українця веде боротьбу за виживання у вищому дивізіону, а тому очки "ірискам" потрібні, немов повітря.

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Миколенко повернув впевненість

Вдруге поспіль у стартовому складі команди вийшов Віталій Миколенко. Господарі поля більше володіли м'ячем, але гостріше діяли гості. У останні 10 хвилин Евертон догравав матч у меншості, проте зумів зберегти ворота "сухими" та звести зустріч до нічиєї.

Український захисник дуже впевнено відіграв поєдинок із "склярами" та отримав високі оцінки. Портал WhoScored поставив Віталію оцінку 7,6 бала. Кращу оцінку отримав лише Майкл Кін (7,9).

Оцінки від WhoScored / скриншот WhoScored

SofaScore аналогічно оцінило гру Миколенка, але Кін отримав від порталу 7,8 бала.

Проте нічия не покращила турнірне становище Евертона. Після 32 зіграних матчів "іриски" знаходяться у зоні вильоту на 18-й сходинці. У наступному турі команда Шона Дайча зустрінеться з Ньюкаслом (25 квітня).

Відеоогляд матчу Крістал Пелас – Евертон