Переховували форму від окупантів: херсонський Кристал заробив 100 тисяч для ЗСУ на аукціоні

Команда з деокупованого міста вирішила внести свій вклад у перемогу України у війні з Росією. Адміністратор клуба продав всі футболки гравців, які він переховував від загарбників під час окупації.

У середині листопада українська армія звільнила Херсон від окупації російських фашистів. Місто перебувало під контролем загарбників майже 9 місяців.

До теми Форму херсонського Кристала виставили на аукціон для допомоги ЗСУ: її переховували від окупантів

Весь цей час адміністратор футбольного клубу Кристал Микола Комаренко переховував футбольну форму гравців від окупантів. Працівник не хотів, щоб росіяни використали її задля своєї пропаганди.

Після звільнення міста Микола вирішив виставити на благодійний аукціон комплект екіпіровки з прізвищами футболістів. Всього за місяць були продані всі 15 лотів.

Кристалу вдалось зібрати 100 тисяч гривень. Окрім футболок гравців, на аукціоні була продана футболка гравця Динамо родом з Херсона Олександра Караваєва, а також автобіографія Пепа Гвардіоли з його автографом.

Читайте також Російські окупанти обстріляли в Херсоні шаховий клуб, будівля – пам'ятка архітектури

Виручені кошти клуб передав волонтерським організаціям, а також херсонським військовим, які боронять нашу країну. Херсонці допомогли нашим захисникам із купівлею пристроїв нічного бачення, автомобіля, дрона та екіпіровки.

. Херсонський Кристал був заснований у 1961 році. Команда жодного разу не грала в елітному дивізіоні чемпіонату України, а у 1998 році виграла Другу лігу. У сезоні 2021-2022 Кристал був 15-им в групі В Другої ліги, після чого клуб призупинив свою участь у турнірі через війну.