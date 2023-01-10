Форму херсонського Кристала виставили на аукціон для допомоги ЗСУ: її переховували від окупантів

Під час окупації Херсона адміністратор футбольного клубу Кристал Микола Комаренко переховував форму команди від російських загарбників. Тепер її виставили на аукціон для допомоги ЗСУ.

Після окупації Херсона Микола Комаренко вирішив заховати футбольну форму місцевого клубу. Все через те, що він не хотів, щоб окупанти використали її у своїх пропагандистських цілях. Так, як вони це зробили з футбольним клубом Енергія з Нової Каховки.

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"У мене відразу виникла думка, що таке може повторитися і в нас. Знайдуться якісь красені, які захочуть провести змагання. Зрозуміло, що Кристал не брав би в цьому участі, але в нашу форму могли б когось одягнути та видати за нашу команду", – розповів Микола Комаренко.

Проблема полягала в тому, що форма була на стадіоні в центральній частині міста. А навколо були будівлі, які на той час захопили окупанти – СБУ, СІЗО та кіноконцертний зал "Ювілейний". Ще з одного боку була офісна будівля, власником якої був колаборант Володимир Сальдо.

"Було трохи стрьомно – йдеш з цими пакетами футболок, а навколо окуповані будівлі. Біля СБУ взагалі був постійний рух. Але я потихеньку цю форму виносив. Не хотілося, щоб її спаплюжили. Заховав нашу екіпіровку в різних точках Херсона. А коли поїхав з міста, то вони якраз почали щось організовувати, – якийсь свій "фрегат", хоча в Херсоні ніколи не було команд з такою назвою", – розповів Микола Комаренко.

Адміністратору команди вдалося вибратися з міста, коли воно ще було окуповане. А після звільнення Херсона українською армією – знову забрати форму. І тепер її виставили на аукціон, а всі кошти передають на потреби херсонців, які зараз на фронті.

Хто купив футболки Кристала

Аукціон відбувається на сторінці Кристала в фейсбуці. Загалом в такий спосіб клуб продав вже сім футболок.

Першим лотом стала футболка Андрія Барладима. Її купив колишній титульний спонсор клубу за 7,5 тисяч гривень. Хоча його компанія доволі сильно постраждала від окупації.

Футболку гравця Микита Карася купили друзі військового блогера Євгена Карася та подарували йому. За неї вони заплатили 5 тисяч гривень.

Футболку Михайла Лаптєва на аукціоні виграв його брат, заплативши за неї 5 тисяч гривень. Але відмовився від неї на користь другого місця, який запропонував 4,5 тисячі гривень. Відтак загалом вдалося зібрати 9,5 тисяч гривень. А зібрані кошти пішли для начальника команди Євгена Матковського, який зараз на фронті.

Футболіст Віктор Мартян зараз в ЗСУ. Його футболку на аукціоні виграла його дружина, яка зараз медик на війні. Її придбали за 8 тисяч гривень.

Варто відзначити, що Кристал зараз існує лише як юридична особа. Фізично клубу немає. Але ПФЛ залишила за командою місце в Другій лізі. Тому якщо клуб таки відновиться, то зможе одразу виступати там.