Все через геніталії: Роналду хочуть заарештувати або депортувати з Саудівської Аравії

Аравійський адвокат вимагає від правосуддя жорстко покарати Кріштіану за образливий жест після матчу з Аль-Хілялем. Втім клуб португальця Аль-Наср став на його бік.

Цієї зими Кріштіану Роналду залишив Європу та перебрався у Саудівську Аравію. 38-річний португалець підписав дворічний контракт із Аль-Насром.

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Там він почав одразу запалювати, забивши 11 голів у 13-ти поєдинках. Втім в останньому матчі гра не вдалась. Аль-Наср програв Аль-Хілялю (0:2), хоч CR7 і провів всі 90 хвилин на полі.

У Роналду проблеми із законом

Після гри Кріштіану потрапив у скандальну ситуацію. Залишаючи арену, Роналду почув вигуки від фанатів-провокаторів "Messi, Messi". У відповідь на це Роналду показав непристойний жест, взявшись за геніталії.

Відео скандального епізоду з Роналду:

Це розлютило місцевого адвоката Ноуфа бін Ахмеда, який хоче покарати футболіста. Він має намір подати на Роналду в суд із запитом про арешт або депортацію португальця.

Навіть якщо його спровокували, ця поведінка є злочином. Публічно непристойний вчинок, який є одним зі злочинів, тягне за собою арешт і депортацію, якщо його вчинив іноземець. Ми подамо петицію до прокуратури з цього приводу,

– заявив бін Ахмед.

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Кріштіану просто тримався за пах

В Аль-Насрі вже прокоментували цей інцидент. Вони переконують, що Кріштіану не мав наміру показати образливий жест. Він тримався за геніталії через те, що під час матчу отримав удар у цю зону.

Відзначимо, що поразка негативно вплинула на перспективи Аль-Насра у чемпіонській гонці. За шість турів до фінішу "синьо-жовті" йдуть другими, відстаючи від Аль-Іттіхада на три бала. При цьому у лідера таблиці ще є гра в запасі.