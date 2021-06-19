Роналду забив Німеччині та оновив рекорд по голах на Євро: відео

Зірковий нападник збірної Португалії Крішітану Роналду оновив рекорд по забитих голах на чемпіонатах Європи. Португалець забив 12 гол на Євро.

Кріштіану Роналду відзначився голом на 15 хвилині матчу Португалія – Німеччина. Нападник Ювентуса вивів Португалію вперед.

Дивіться також Угорщина приголомшила Францію на Євро-2020, але Грізманн врятував французів від ганьби: відео

Як Роналду забив гол

Португальці вибігли в контратаку: Бернарду Сілва віддав прекрасний пас у штрафний на Діого Жоту. Форвард Ліверпуля уникнув офсайд та віддав пас на Роналду.

Кріштіану переправив м'яч у порожні ворота та вперше забив гол збірній Німеччині.

Для Роналду це 12 гол на чемпіонатах Європи. Він найкращий бомбардир в історії Євро. Він вийшов на перше місце завдяки дублю в грі з Португалією.

Відео голу Роналду