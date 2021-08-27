Роналду забрав свої речі з тренувальної бази Ювентуса і може стати одноклубником Зінченка

Зірковий нападник Кріштіану Роналду повідомив Ювентус про бажання покинути клуб в нинішнє літнє міжсезоння. Португалець попросив керівництво виставити його на трансфер.

Агент форварда продовжує працювати над здійсненням переходу в Манчестер Сіті. Зарплата Роналду буде меншою, ніж у Ювентусі, де він заробляв 31 мільйон євро на сезон.

До слова УЄФА назвав ім'я найкращого футболіста та тренера минулого сезону

За інформацією Джанлуки Ді Марціо, Кріштіану вже забрав свої речі із шафки на тренувальній базі туринців, а також повідомив своїм одноклубникам, що покине Ювентус найближчим часом. Водночас "Стара синьйора" все ще чекає на офіційний запит від "містян".

Що відомо про кар'єру Роналду