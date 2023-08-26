Де там Мессі: Роналду оформив рекордний хет-трик та видав божевільний асист – відео

Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі наразі виступають на різних континентах. Проте їхню заочну конкуренцію ніхто не відміняв.

У чемпіонаті Саудівської Аравії, який "кишить" зірками першої величини, відбувся матч 3-го туру між Аль-Насром та Аль-Фатехом. Головним героєм поєдинку став зірковий португалець Кріштіану Роналду, повідомляє 24 Канал.

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Гольова феєрія Роналду та Мане

Вже в середині першого тайму Крішті допоміг новачку Аль-Насра Садіо Мане відкрити рахунок в матчі. Португалець віддав філігранний пас на сенегальця, який переграв голкіпера господарів.

Відео: Гол Мане плюс пас Роналду

Наприкінці першого тайму відзначився вже сам CR7. Португалець відгукнувся на навіс у воротарський майданчик та головою відкрив лік голам в нинішньому сезоні.

Відео першого голу Роналду

На старті другого тайму 38-річний бомбардир довів рахунок до розгромного.

Другий гол Роналду

В кінцівці другої 45-хвилинки ексзірка Баварії та Челсі Садіо Мане оформив дубль, а Роналду записав на свій рахунок хет-трик.

Дубль Мане

Третій гол Роналду

До речі, цей хет-трик став 63-м в кар'єрі зірки світового футболу. У вічного конкурента Роналду Ліонеля Мессі 57 хет-триків. Португалець одноосібно утримує лідерство за кількістю хет-триків серед діючих футболістів.