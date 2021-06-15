Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром чемпіонатів Європи: відео

Кріштіану Роналду в першому ж матчі Євро-2020 встановив одразу два рекорди. Він став найкращим бомбардиром чемпіонатів Європи.

Кріштіану Роналду вийшов у стартовому складі Португалії на матч проти Угорщини на Євро-2020. Для нього це п'ятий чемпіонат Європи, що стало рекордом серед футболістів. До цього ніхто не виступав на п'яти чемпіонатах Європи.

Детальніше Португалія дотисла Угорщину на Євро-2020 завдяки безглуздому голу та дублю Роналду: відео

У цьому ж матчі він оформив дубль. І вийшов на перше місце за кількістю голів на чемпіонатах Європи.

Коли Роналду забивав голи на Євро

До Євро-2020 в активі Кріштіану Роналду було дев'ять забитих голів. І він ділив перше місце в Мішелем Платіні в списку бомбардирів. До цього Роналду забивав на:

Євро-2004 – два голи

Євро-2008 – один гол

Євро-2012 – три голи

Євро-2016 – три голи

На Євро-2020 перший гол, який і вивів Роналду на перше місце в списку бомбардирів, забив з пенальті.

Відео першого голу Роналду ув матчі з Угорщиною

А вже після цього був і другий гол Роналду в цьому матчі. Його португалець забив вже у компенсований арбітром час.

Відео другого голу Роналду у матчі з Угорщиною