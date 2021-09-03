Кріштіану Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннесса: фото
Джерело:інстаграм Кріштіану Роналду
Новоспечений новачок Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду записав своє прізвище до Книги рекордів Гіннесса. Футболіст відзначився рекордом у футболці збірної Португалії.
Рекорд, який увійшов в історію
36-річна зірка футболу Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії усіх збірних. Завдяки цьому досягненню футболіст потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Радісною звісткою гравець Манчестер Юнайтед поділився на своїй сторінці в інстаграмі.
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Футболіст виклав світлину із сертифікатом. Роналду подякував усім за це визнання та заявив, що хоче перевершити це досягнення: "Дякую Книзі рекордів Гіннесса. Завжди добре бути визнаним світовим рекордсменом. Спробуймо перевершити це досягнення".
Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннесса / Фото з instagram.com/cristiano
Коли Роналду встановив унікальний рекорд
- Сталось це у поєдинку відбору чемпіонату світу-2022 Португалія – Ірландія. Кріштіану оформив дубль. Після цього матчу у доробку португальця було вже 111 м'ячів за національну команду.
- Роналду побив рекорд іранця Алі Даеї, який забив за свою країну 109 голів.