Роналду офіційно відсторонили від основної команди Манчестер Юнайтед, він не зіграє проти Челсі

Керівництво Манчестер Юнайтед вирішило відсторонити від команди свого зіркового нападника Кріштіану Роналду. Португалець точно не зіграє у матчі проти Челсі

На офіційному сайті англійського клубу опублікували коротке повідомлення про те, що "Кріштіану Роналду не буде у складі команди Манчестер Юнайтед у суботньому матчі АПЛ проти Челсі. Решта команди повністю зосереджена на підготовці до цього матчу".

Водночас там і не назвали причини для відсторонення гравця.

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Цілком може бути, що це пов'язано зі скандалом, який виник під час матчу Манчестер Юнайтед проти Тоттенхему в середу, 19 жовтня. Кріштіану Роналду не потрапив до основного складу команди. І ще до закінчення основного часу матчу, демонстративно покинув лаву для запасних та пішов у роздягальню. За даними The Athletic, він не лише покинув поле достроково, але й не дочекався партнерів у роздягальні для святкування, покинувши стадіон. А причиною такого демаршу стала відмова виходити на заміну наприкінці зустрічі.

The Athletic також повідомляє, що Роналду не просто не буде на матчі проти Челсі. Його взагалі відсторонили від основно команди. Тож найближчим часом він тренуватиметься з молодіжною командою Манчестер Юнайтед.