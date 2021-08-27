Кріштіану Роналду – футболіст Манчестер Юнайтед

Нападник Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду змінив клуб у міжсезоння. Манчестер Юнайтед повідомив про домовленість із туринським клубом щодо трансферу футболіста.

Деталі трансферу та термін контракту із Роналду у манчестерському клубі поки що не повідомили. Проте із самим футболістом вже є домовленість щодо продовження кар'єри саме у Манчестер Юнайтед.

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Роналду несподівано покидає Турин

Після Євро-2020, на якому Роналду став найкращим бомбардиром, з'явилися чутки, що Кріштіану може покинути Ювентус. Футболіст спростовував інформацію.

У першому матчі нового сезону Роналду не потрапив до основного складу Ювентуса. Португалець вийшов на заміну в грі з Удінезе й навіть забив гол, який скасували через офсайд. Ювентус втратив перші очки.

Тоді в Ювентусі заявили, що футболіст не вийшов у стартовому складі через погану форму. Наставник туринців Массіміліано Аллегрі говорив, що португалець був потрібен команді в другому таймі.

Аж раптом у ЗМІ почали з'являтися чутки, що Роналду хоче покинути Ювентус. Повідомлялося, що футболіст вже забрав свої речі з бази "зебр".

Що відомо про кар'єру Роналду