Роналду в Ювентусі

Португалець приєднався до туринців влітку 2018 року. За даними Transfermarkt, Ювентус заплатпив Реалу за Роналду 117 мільйонів євро.

До теми Кріштіану Роналду став все ближчим до переходу в Манчестер Сіті: які шанси на цей трансфер

Майже відразу трансфер Роналду окупився. "Стара синьйора" заробила на продажі футболок з прізвищем футболіста.

У складі Ювентуса Роналду провів 134 матчі, в яких забив 101 гол і віддав 22 результативні передачі. У середньому в Роналду понад 1 результативна дія за гру.

З Ювентусом Роналду встиг виграти 5 трофеїв – двічі Серію А та Суперкубок Італії та один раз Кубок Італії.

У сезоні-2020/2021 Роналду забив 29 голів і став найкращим нападником Серії А. Та це не допомогло Ювентусу виграти чемпіонат Італії.

Роналду несподівано покидає Турин

Після Євро-2020, на якому Роналду став найкращим бомбардиром, з'явилися чутки, що Кріштіану може покинути Ювентус. Футболіст спростовував інформацію.

У першому матчі нового сезону Роналду не потрапив до основного складу Ювентуса. Португалець вийшов на заміну в грі з Удінезе й навіть забив гол, який скасували через офсайд. Ювентус втратив перші очки.

Тоді в Ювентусі заявили, що футболіст не вийшов у стартовому складі через погану форму. Наставник туринців Массіміліано Аллегрі говорив, що португалець був потрібен команді в другому таймі.

Аж раптом у ЗМІ почали з'являтися чутки, що Роналду хоче покинути Ювентус. Повідомлялося, що футболіст вже забрав свої речі з бази "зебр".

У суботу, 28 серпня, Ювентус зіграє проти Емполі в Серії А. Та Роналду не допоможе туринцям. Аллегрі підтвердив, що Кріштіану покидає команду.

Роналду не буде в заявці. Вчора він сказав мені, що більше не хоче грати за Ювентус. Сьогодні він не тренувався з командою,

– цитує тренера сайт Джанлуки Ді Марціо.

27 серпня з'явилося відео з аеропорту Турину, де Роналду сідає у приватний літак.

Куди перейде Роналду

У Роналду та Ювентуса чинний контракт до 30 червня 2022 року. Тому Кріштіану потрібно узгодити не тільки особистий контракт з новим клубом, але й щоб покупець домовився з Ювентусом.

Італійський журналіст Фабріціо Романо повідомив, що Ювентус хоче отримати за Роналду близько 30 мільйонів євро. Цю суму буцімто був готовий заплатити Манчестер Сіті.

Заради переходу у Манчестер Сіті Роналду довелося б погодитися на зменшення зарплати. Зокрема, все той же Романо інформував, що оклад португальця буде менший, аніж 31 мільйон євро.

Та раптово Манчестер Сіті вибув з боротьби за футболіста. "Містяни" не робили офіційних запитів у Ювентус та не обговорювали контракт з гравцем.

Зважаючи на те, що у французькому ПСЖ та мадридському Реалі відхрестилися від Роналду, головним претендентом на португальця залишається Манчестер Юнайтед.

Тренер "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер заявив, що в Манчестері завжди раді бачити Кріштіану.

Ми завжди добре спілкувалися. Бруну Фернандеш розмовляв з ним, Роналду знає, що ми до нього відчуваємо. Якщо він зібрався йти з Ювентуса, то, звичайно, знає, що ми тут. Кріштіану – легенда МЮ, найкращий гравець всіх часів, якщо ви мене про це питаєте. Мені пощастило грати з ним. Я тренував його. Подивимося, що станеться,

– цитує Сульшера журналіст Романо.

За інформацією ЗМІ, МЮ вже готує контракт для Роналду до 2023 року. Також у клубі працюють над пропозицією Ювентусу.