Від концерту Кобзона відділила мить: клуб Басти їхав після матчу з Криму, але щось сталося

Вночі, 17 липня, Кримський міст трішки засумував. Це, звісно ж, не ми, але стали відомі ще цікаві подробиці щодо відвідувачів зі світу спорту, які незаконно приїхали на тимчасово окуповану територію.

16 липня відбулося грубе порушення правил ФІФА та УЄФА. У двох зустрічах чемпіонату Росії вперше взяли участь два клуби з Криму (Севастополь та Рубін Ялта), повідомляє 24 Канал.

Читайте також "Доброго ранку, Керченський міст": Долгополов відреагував на "бавовну" в Криму

Карма майже наздогнала

Цікавою стала доля саме суперника Севастополя, яким став СКА-Ростов. Власником цього клубу є відомий репер Баста, рідня якого є родом із України, але Вася Вакуленко (справжнє ім'я музиканта) так і не зміг засудити дії Росії, хоча ще у 2020 році говорив, що вважає себе українцем.

Гравці його клубу програли свій матч у Криму та поверталися додому саме в той час, коли щось сталося на Кримському мосту, внаслідок чого один з прольотів автомобільної частини впав у воду, а ще один – помітно просів.

Двісті метрів не доїхали до влучання ракети чи безпілотника. А легковик, який їхав перед нами, не встиг проскочити... Наш водій побачив спалах і загальмував, а там вже обвалився проліт. Поки стояли та думали, проїжджав товарний потяг з цистернами. Над ним бахнуло так, що в нас луснуло лобове скло. Виявилось, що це збили другий безпілотник або ракету,

– розповів російським ЗМІ один із футболістів.

Таким чином футболісти поки уникнули відвідування концерту Кобзона, але це був знак – краще не порушувати законодавство України та не відвідувати територію українського півострова.