Казка закінчилась: Костюк за крок до фіналу парного розряду вилетіла з Australian Open

Марта Костюк у парі з румункою Габріелою Русе видала чудову гру у парному розряді Australian Open-2023. Українському-румунський дует дійшов до стадії півфіналу.

Крейчикова / Сінякова – Костюк / Русе 2:0 (6:2, 6:2)

На жаль, переможна хода Костюк та Русе на Відкритому чемпіонаті Австралії закінчилась за крок до фіналу у Мельбурні. Барбора Крейчикова та Катеріна Сінякова не дали українці переписати історію українського тенісу, пише 24 канал.

​Оце так Не сприймаю пару всерйоз, – Костюк, яка переписує історію тенісу на Australian Open-2023

Як матч розпочався з виграного гейму для Крейчикової та Сінякової, так він і закінчився. Чеська пара взяла перший гейм у стартовій партії та протягом усього сету зберігала перевагу, хоча б в один гейм над Костюк та Русе. У підсумку – 6:2, перший сет був за чеською парою.

Переможний гейм першого сету: дивіться відео

Друга партія розпочалась ще більш переконливо для Крейчикової та Сінякової – 3 поспіль виграних гейми. Костюк та Русе вдалось взяти аж четвертий гейм та захистити свою подачу, яку до цього вже програли. Однак це був лише промінчик надії для фанатів Марти та Габріели.

Як під копірку першого сету

Далі знову чеський дует взяв два гейми майже під нуль та зробив свою перевагу до 5:1. Далі Сінякова та Крейчикова програли свою подачу на матч та віддали з брейком гейм для суперниць – 5:2.

Але це все, на що спромоглись Костюк та Русе. Крейчикова та Сінякова взяли подачу суперниць та закінчили поєдинок на свою користь.

Барбора Крейчикова та Катерина Сінякова пробиваються у фінал парного розряду Australian Open-2023. На жаль, там не буде українки Костюк. Але гра Марти у парі з Габріелою Русе заслужила лише похвальних слів та оплесків.

Костюк ще до півфінального матчу переписала історію тенісу України. Марта стала лише третьою українською тенісисткою, яка дійшла до 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії. До цього це вдавалось зробити лише сестрам Бондаренко, які у 2008 році стали переможницями парного розряду у Мельбурні.

Крейчикова та Сінякова посперечаються у фіналі за трофей проти японської пари Сюко Аояма / Ена Шибахара.