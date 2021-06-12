Барбора Крейчикова виграла Ролан Гаррос, здолавши росіянку у фіналі

Чеська тенісистка Барбора Крейчикова виграла Ролан Гаррос-2021. У фінальному матчі 12 червня чешка здолала росіянку Анастасію Павлюченкову.

Барбора Крейчикова – Анастасія Павлюченкова 2:1 (6:1, 2:6, 6:4)

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Чеська тенісистка, яка на шляху до фіналу вибила Еліну Світоліну, надзвичайно впевнено й потужно розпочала гру. За перший сет 33 ракетка світу оформила три брейки та розгромила росіянку – 6:1.

Здавалося, що Барбора не матиме проблем і в другій партії. Та Крейчикова почала багато помилятися і дозволила Павлюченковій переломити гру.

За рахунку 5:2 Павлюченкова травмувала ліву ногу, але після медичного тайм-ауту продовжила поєдинок. У другому сеті Крейчикова не змогла скористатися ушкодженням росіянки та програла партію.

У вирішальному сеті чешка першою зробила заявку на перемогу. Барбора оформила брейк і повела. Та 32 ракетка світу з Росії відігралася. У сьомому геймі Крейчикова оформила ще один брейк і повела 5:3.

На подачі Павлюченкової чешка заробила два матч-пойнти, але Анастасія відігралася – 5:4. Уже на своїй подачі Барбора таки реалізували матч-пойнти та виграла поєдинок.

Чеська тенісистка вперше виграла турнір серії Гренд Слем в одиночному розряді. Раніше вона перемагала в парі на Ролан Гаррос та Вімблдоні.