Кременчук вийшов в півфінал плей-офф УХЛ, Маріуполь зрівняв рахунок в серії з Соколом

Відбулися ще два матчі чвертьфіналу плей-офф Української хокейної ліги. В них визначився ще один учасник півфіналу, яким став Кременчук.

Чвертьфінал плей-офф УХЛ проводиться до двох перемог однієї з команд. І свою другу перемогу в серії оформив Кременчук. Команда обіграла Білий Барс.

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Перший матч в Кременчуці 22 березня закінчився з розгромним рахунком 11:4. Господарі закинули одразу сім шайб в другому періоді. У матчі 24 березня в Білій Церкві голів було менше. Кременчук виграв 1:4. І вийшов у півфінал плей-офф.

Відеоогляд матчу Білий Барс – Кременчук

Натомість добути путівку в другому матчі не вдалося київському Соколу. Маріуполь в домашньому матчі зрівняв рахунок в серії, перемігши 3:0. Відтак доля путівки до півфіналу вирішиться в третій грі, яка відбудеться в Києві 26 березня.

За ще одну путівку в півфінал змагаються Краматорськ та Дніпро. У першому матчі перемогли саме хокеїсти Краматорська. 25 березня запланований матч цих команд в Херсоні.

Нагадаємо, що у півфіналі також зіграє і Донбас. Він потрапив пряму путівку в цей раунд змагань як переможець регулярного чемпіонату.