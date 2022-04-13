У країні війна, а він нахабно брехав, – Цимбал про Бринзака

За останній час чимало з'явилося інформації щодо очільника федерації біатлону України Володимира Бринзака. Зокрема. спортсмени звинувачують його у брехні.

Бринзак не спілкувався зі спортсменами у період війни

Богдан Цимбал розповів, що президент федерації біатлону України Володимир Бринзак не поцікавився, як справи у спортсмена. Оскільки він знав, що біатлоніст на момент повномасштабного вторгнення перебував у Чернігові.

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"Особисто мені Володимир Михайлович не телефонував. Насправді мені небагато-хто запропонував допомогти із помешканням, як лише з’явиться нагода виїхати із Чернігова.

Одним із першим був капітан – Дмитро Підручний, але він був не останній. Я боюсь когось пропустити, щоб не образити, тому не буду всіх перераховувати, але кількість охочих допомогти справді була великою.

Але ось Володимир Михайлович не телефонував, жодного разу. Так, мені писала Лілія Будзуляк з федерації, вона цікавилась станом справ вже після того, як нам вдалося виїхати із зони бойових дій. Я дуже вдячний їй за те, що нехай не одразу, але вона написала, попри те, що їх теж бомбардували у Києві", – сказав спортсмен.

Раніше українські біатлоністки заявляли, що Бринзак допоміг виїхати з України натуралізованим спортсменкам з Росії.

Війна розставила всі крапки над "і" – стало зрозумілим те, за кого справді переживають, а хто просто так числиться у команді, "нас же так легко можна замінити". Так неправильно,

– сказав Цимбал.

Біатлоніст: Я ж більше не за себе переживаю, а за сина

Також за словами біатлоніста, очільник ФБУ не зателефонував іншим спортсменам з команди.

"Я запитував у хлопців з команди, і вони також підтвердили, що Бринзак нікому не зателефонував і не запитав, як вони. Я не знаю, можливо було загальне повідомлення у бесіді, але я не пам’ятаю такого. Тому певна образа все-таки присутня.

Я ж більше не за себе переживаю, а за сина. Фото з ним облетіло весь інтернет – мені писали люди з Німеччини, з Франції, яких я навіть не знаю, вони пропонували допомогу, а президент федерації, який має переживати за своїх спортсменів, який знав, що я в Чернігові, навіть після цього фото не написав, не запитав як ми. Ось за це образливо", – сказав Богдан.

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Богдан прокоментував останнє інтерв'ю Бринзака, де той розповів, що ексросіянки на момент повномасштабної війни перебували у РФ.

"Я не здивувався. Тому що вже раніше були неповністю правдиві інтерв’ю, до цього ми вже потроху почали звикати. Але зараз у країні війна, люди борються за своє життя, щоб жити, щоб рідні залишились живими, а тут людина починає нахабно брехати.

Це зовсім неправильно, ми ж не маріонетки, ми не будемо мовчати! Скільки можна брехати нам, людям, та навіть собі? Досить, як на мене", – зазначив біатлоніст.

Цимбал про ексросіянок у збірній

Спортсмен розповів, чи намагалася команда вирішити запитання щодо присутності ексросіянок у збірній не у публічному просторі.

"З’явилось інтерв’ю, сестри Дмитренко першими спростували слова Бринзака, потім я перечитав те, що він сказав, і ми з Настею активно обговорювали цю ситуацію, а потім вийшов допис в інстаграмі, і я додав його собі в історію.

Зрозумів, що не можна відступати, і якщо ми всією командою зараз не візьмемося відстоювати правду, то і надалі буде продовжуватися брехня і піар за наш рахунок", – додав Цимбал.

Зазначимо, Бринзак очолює ФБУ з 1998 року. Наступні вибори нового керівника відбудуться у травні. Відомо, що Бринзак не братиме у них участі.