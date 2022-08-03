Красюк привідкрив завісу повернення Берінчика на ринг: дата та майбутній суперник

Денис Берінчик, як і Василь Ломаченко, продовжує допомагати Україні у війні проти росії. Однак незабаром прихильники боксу побачать повернення на ринг Берінчика.

Красюк: Де саме відбудеться – поки що ми не можемо сказати

Денис Берінчик вже повернувся до тренувального процесу, адже ще у 2022 році боксер повернеться на ринг. Генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк розповів про майбутні плани українця.

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Наступний бій Берінчика повинен відбутись у жовтні. Промоутер назвав суперника українця, яким стане француз із сенегальським походженням Іван Менді. Красюк вже їздив у Парижі, де мав зустріч із його командою та уклав угоду про двобій.

Ми плануємо, що цей бій відбудеться у жовтні. Де саме відбудеться – поки що ми не можемо сказати, бо саме зараз ми перебуваємо в центрі переговорів. Ми плануємо на жовтень, тож Денис Беринчик уже почав працювати у посиленому режимі,

– розповів Олександр Красюк.

Востаннє Берінчик виходив на ринг ще у грудні 2021 року. У тому поєдинку Денис здобув перемогу за суддівськими очками росіянина Ісу Чанієва.