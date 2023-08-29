Усі хочуть побачити великий бій: Красюк назвав наступного суперника Усика

Промоутер Олександр Красюк прокоментував усі варіанти з ймовірними суперниками Олександра Усика. Команда українського чемпіона сподівається організувати довгоочікуваний "Бій століття".

Олександр Усик впевнено нокаутував британця Даніеля Дюбуа та зберіг титули чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Українському боксеру не вистачає лише одного пояса, щоб стати абсолютним чемпіоном. Проте володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі усіма правдами й неправдами уникає поєдинку.

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Красюк: Наступний тиждень покаже нам, куди ми рухаємося

Проте промоутер Олександра Усика Олександр Красюк не втрачає оптимізму щодо ймовірного суперпоєдинку. Глава компанії K2 Promotions очікує гарних новин найближчим часом.

Я не розповідатиму все, але скажу, в якому напрямку ми рухаємося. Усі хочуть побачити великий бій, увесь світ цього хоче. Ми хочемо не тільки подивитися його, але й влаштувати. Наступний тиждень покаже нам, куди ми рухаємося. Але хто це може гарантувати? Навіть коли Тайсон Ф’юрі захотів поділити гонорар у пропорції 70 на 30 і сказав: "Я тут", він зволікав, щоб поставити свій підпис під контрактом,

– розповів Красюк.

Якщо Ф'юрі знову почне торгуватися та зірве поєдинок, тоді Усик зустрінеться з обов'язковим претендентом по лінії IBF Філіпом Хрговичем. Проте цей бій буде важко розкрутити через малу популярність хорвата.

Якщо Тайсон Ф'юрі знову уникне бою, і суперником буде Хргович, то ми підкоримося правилам IBF і поб'ємося з обов'язковим претендентом. Хргович – обов'язковий претендент. Але бій із Хрговичем складний, якщо ти промоутер. У нього не дуже популярне ім'я. Ми будемо ввічливими і скажемо, що мало хто зацікавлений у перегляді поєдинку з ним. Тому єдиною силою, яка просуватиме цей бій, стане Усик,

– заявив Красюк.

Нагадаємо, що Олександр Усик вже висловився щодо ймовірного бою за абсолют. Українець готовий до зустрічі на рингу з Тайсоном Ф'юрі. Цікаво, що гострий на язик "Циганський король" досі не прокоментував перемогу Усика. Можливо "Жадібне пузо" надто переймаються зустріччю з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну?