Промоутер Усика спростував чутки про шалені 40-мільйонні гонорари за реванш проти Джошуа

Олександр Усик 20 серпня вдруге переміг Ентоні Джошуа. Український боксер продовжує свій шлях до бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Красюк: Тут я обмежений умовами контракту

Напередодні поєдинку у ЗМІ було багато чуток про гонорари боксерів. Олександр Красюк прокоментував такі розмови у пресі.

Варто побачити Усик звернувся до бійців на передовій після перемоги над Джошуа: щире відео

Промоутер Олександра Усика дещо спростував ці чутки. Красюк запевнив, що немає змоги оголосити справжні цифри гонорарів, але назвав чутки у ЗМУ про 40 мільйонів доларів перебільшеними.

На жаль, з повагою до наших глядачів тут я обмежений умовами контракту і не маю права розголошувати офіційні цифри. Преса, як завжди, трохи перебільшує,

– відповів промоутер.

Усик хоче побитись з Ф'юрі

Після перемоги у реванші Усик зможе побитись за абсолют. Але для цього на ринг повинен повернутись Тайсон Ф'юрі, який після звитяги над Деонтеєм Уайлдером оголосив про закінчення кар'єри. Однак у ці слова британця ніхто не вірить.

Якщо Ф'юрі таки повернеться, то бій проти Усика може відбутись у Саудівській Аравії. Шейхи зацікавлені у цьому поєдинку, тому боксери можуть отримати за бій за абсолют понад 40 мільйонів. Зустріч може відбутись 17 грудня 2022 року у місті Ер-Ріяд.