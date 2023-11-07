"Усик знає, як упоратися з Ф’юрі": промоутер українця стурбований, але не через клас суперника

Бій за абсолютне чемпіонство у хевівейті між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі має визначити справжнього короля дивізіону. Але в організації поєдинку постійно виникають складнощі.

Голова промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк, який представляє інтереси чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика, розповів про складнощі в організації поєдинку з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

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За словами промоутера, він впевнений у перемозі свого клієнта, тож суперник, який досі не знає поразок, його не лякає. Найбільше Красюк стурбований тим, аби таки вдалося організувати довгоочікуваний бій.

Красюк: Усик має екстраординарний аматорський досвід

"У Тайсона Фьюрі є все: боксерський IQ, навички, швидкість, футворк, досвід, він знає, як імпровізувати в рингу, і у нього є габарити. У Усика є все те ж саме, крім габаритів. Але у нього є дещо з минулого: екстраординарний аматорський досвід.

Тому, коли я говорю з ним, я не бачу в його очах ніяких вагань. Усик цілком готовий битися, і він знає, як впоратися з Тайсоном. Так що щодо цього бою я почуваюся впевненим і розслабленим. Мене турбує тільки те, щоб ми влаштували цей поєдинок", – сказав Красюк.