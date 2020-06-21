Дарія поділилась красивими світлинами у своєму Instagram. Дзюдоїстка запропонувала вболівальникам обрати та написати у коментарях, яке фото їм найбільше до вподоби.

Варто побачити Чарівна Білодід вразила красивими фото

"Українська Мері Поппінс"

Так себе назвала спортсменка у цій фотосесії. Фанати спортсменки не обійшли осторонь таких світлин. Багато людей підкреслили, що Дарія легко могла б скласти конкуренцію професійним моделям та підкорити найкращі подіуми світу.

У те, що ти віриш, стає твоїм світом,

– підписала спортсменка.

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