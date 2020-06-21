Красуня Білодід перевтілилась у звабливу модель – фото
Українська дзюдоїстка Дарія Білодід не перестає дивувати фанатів своєю красою. Цього разу дівчина шокувала підписників своїм перевтіленням у справжню модель.
- У 2016 році у Іспанії стала чемпіонкою Європи серед юніорів.
- У цьому ж році стала чемпіонкою світу серед юніорів.
- Свою першу дорослу медаль Білодід завоювала в березні 2017 року на відкритому Континентальному кубку в Празі.
- Дарія Білодід – дворазова чемпіонка світу 2018 та 2019 років.
- Дівчина у 18 років і 11 місяців стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо.
- Чемпіонка Європейських ігор 2019 року.
- Дворазова чемпіонка Європи 2017 та 2019 років.
- Найкраща спортсменка України 2019 року.