Краще помремо, але будемо захищати Україну, ніж жуватимемо шмарклі, – легкоатлетка Плотіцина

Анна Плотіцина захищатиме честь України на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні. Українка виступатиме у бігу з бар'єрами.

Плотіцина: Дякую українському народу, що ми такі є

35-річна українська легкоатлетка висловила свою патріотичну позицію щодо війни в Україні. Анна Плотіцина розповіла, що у такий складний час усі повинні підтримувати одне одному.

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Не забула українська бігунка подякувати армії, яка дає гідну відсіч російській орді.

Ми всі такі: краще помремо, але будемо захищати Україну, ніж дивитимемося й жуватимемо шмарклі. Дякую українському народу, що ми такі є. Зараз уже неважливо нічого крім нашої підтримки один одному, крім світової підтримки. Ми повинні прокидатися з цим, молитися Богу. Перемога буде за нами. Дякую українській армії. Дякую, що не відступили й так довго та мужньо стоїте й бороните нашу країну,

– сказав Плотіцина.

Нагадаємо, що Анна пробилась у півфінал бігу на 60 метрів із бар'єрами. У своєму забігу українка показала четвертий результат, але змогла відібратись у півфінал завдяки шостому найкращому часу серед тих, хто не потрапив у трійку лідерок.

Виступ українських легкоатлеток на чемпіонаті світу-2022

У перший змагальний день виступала інша українка Юлія Лобан. 21-річна легкоатлетка замкнула топ-10 найкращих у п'ятиборстві.

У стрибках у висоту виступати одразу дві українки – Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх. Друга якраз стала чемпіонкою світу, а Ірина посіла 5-те місце.

У неділю, 20 березня, у сектор вийде стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук.

Півфінальний забіг за участі Плотіциної відбудеться 19 березня о 19:23.