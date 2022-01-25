Крали в українців сало, – російський хокеїст зізнався у гріхах
25 січня 2022 , 12:37Читать новость на русском
Джерело:sport24.ru
Колишній російський хокеїст Шаміль Алієв згадав свої юні роки у клубі Вітязь із Подольська. Він "похвалився" у крадіжці сала в українських хокеїстів.
Алієв зізнався, що свого часу крав у своїх українських одноклубників по Вітязю. Разом із іншими партнерами по команді вони перелазили до них вночі на балкон.
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У нас були троє українців, і ми у них увесь час сало крали. Через балкон перелазили вночі. А вони рано щоразу прокидалися і бачили, що сало пропало. Весело було. Якщо у них з'являвся йогурт, то він тут же пропадав,
– сказав Алієв.
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