Президент Руху Козловський побореться з Павелко за пост президента УАФ

В останні дні в усіх областях України проходять засідання виконкомів асоціацій футболу. Один з пунктів – висунення на пост президента УАФ нинішнього глави організації Андрія Павелко.

За інформацією джерела, конкурентом чинного очільника УАФ Андрія Павелка може стати президент львівського Руху Григорій Козловський.

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Сам Павелко у суботу, 5 червня, був на засіданні Чернівецької асоціації футболу, а в неділю, 6 червня, – Закарпатської області.

Чинний голова УАФ Андрій Павелко займає свою посаду з березня 2015 року. Його попередником у 2012 – 2015 рр. був Анатолій Коньков.

Вибори нового президента УАФ відбудуться в березні 2022 року на конгресі УАФ в Дніпрі.